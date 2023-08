Milano, il Comune cerca volontari per ripulire le aree verdi danneggiate dal nubifragio

«Insieme per il verde». È l’iniziativa del Comune di Milano per ripulire giardini e parchi danneggiati dal nubifragio che la notte tra il 24 e il 25 luglio ha colpito il capoluogo lombardo. Una call to action che ha lo scopo di coinvolgere dal 28 agosto al 17 settembre «qualsiasi persona maggiorenne o minorenne (fino ai 16 anni se accompagnati dai genitori, mentre i 16 e 17enni potranno partecipare previa firma del consenso dei genitori)» nella raccolta di foglie, rametti, detriti una volta che saranno terminati gli interventi di messa in sicurezza. «In queste settimane – si legge sul sito – l’impegno dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, di ATM, di Amsa, del consorzio che ha in appalto la manutenzione del verde e di tutta l’Amministrazione è stato decisivo per gestire l’emergenza, ma i danni del nubifragio sono stati davvero ingenti e, risolta la fase più critica, serve l’aiuto di tutte e tutti per ripulire la città». Le squadre di volontari e volontarie saranno coordinate dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), il cui obiettivo è «quello di favorire la formazione di una coscienza civica nei cittadini e nelle cittadine di ogni età e stimolare al rispetto e all’interesse per la natura e per il territorio». Per Beppe Sala, sindaco di Milano, la questione dei parchi è «la cosa più difficile da gestire», ha detto in un video pubblicato su Instagram lo scorso primo agosto. Il capoluogo lombardo ha, infatti, perso circa 5mila alberi, ma l’obiettivo è di «ripiantarli tutti». Mentre per quanto riguarda il legno tagliato, Sala ha assicurato: «non butteremo via nulla, siamo in contatto con aziende della filiera del legno per il riutilizzo. Quando ciò non sarà possibile, il legname sarà trasformato in biomassa», ha concluso

Leggi anche: