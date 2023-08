Roma, ecco il video dell’uomo che ha assaltato le auto sul grande raccordo anulare e poi inseguito da 20 volanti – Il video

Spunta il video dell’uomo che ha assaltato diverse auto sul grande raccordo anulare di Roma. I fatti risalgono a ieri, 18 agosto, e sono iniziati con molteplici segnalazioni alle autorità di una persona che saliva sopra le macchine, le spaccava con una sorta di ascia, e lanciava oggetti. In poco tempo è intervenuta la Polizia stradale. L’uomo, però, ha rubato un furgone ed è scappato dando il via a un maxi inseguimento – con oltre venti volanti e un elicottero – durato quasi un’ora e mezza e terminato solo in Piazza Pio XI nel quartiere Aurelio, vicino alla zona del Vaticano. Stando a quanto si apprende, sono diverse le auto danneggiate, ma non ci sono stati feriti. L’uomo è poi stato arrestato. I presenti lo hanno definito «Tarzan» per le modalità con cui ha agito, saltando da un’auto all’altra.

Leggi anche: