Roma, lancia sassi contro le auto sul Gra e poi ruba un furgone: maxi inseguimento della polizia durato più di un’ora – Il video

Momenti di paura questa mattina, 18 agosto, a Roma. Attorno alle 7 alcuni automobilisti hanno segnalato che all’uscita 15 del grande raccordo anulare c’era un uomo a piedi che lanciava oggetti contro le macchine. Immediato l’intervento della Polizia Stradale. L’uomo, però, è entrato in un autonoleggio, ha rubato un furgone ed è scappato. Così è partito un maxi inseguimento durato diversi chilometri con oltre venti volanti e un elicottero della polizia che è poi terminato in Piazza Pio XI nel quartiere Aurelio, vicino alla zona del Vaticano. Nel corso dell’inseguimento due auto della Polizia e una di un civile sono state urtate. Al momento, non risultato feriti. Mentre l’uomo è stato fermato e arrestato.

Il racconto di una testimone: «Sembrava Tarzan, faceva paura»

«Pensavo fosse un incidente visto l’incolonnamento. Poi ho notato quest’uomo a petto nudo che lanciava pietre e tutte le macchine in fila, così ho creduto fosse un film». A parlare è un’infermiera che ha assistito alla scena mentre stava andando al lavoro in macchina. «Ho visto quell’uomo con i capelli lunghi biondi a petto nudo che brandiva un sasso grande in mano. Abbiamo avuto paura tutti quanti. Si sentivano grida», racconta a RomaToday. «La signora – aggiunge – due auto davanti alla mia, una dottoressa, se l’è vista brutta. Quell’uomo è salito sulla sua Mini e con violenza ha distrutto il parabrezza della sua macchina. Fortunatamente il vetro ha retto, altrimenti non so cosa le avrebbe fatto. Poi è saltato come Tarzan sulle altre auto e si è arrampicato su un camion. Eravamo tutti paralizzati».

