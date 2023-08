Tenta di entrare di notte nella sede di Sky a Milano, il malore e la morte dopo che le guardie lo bloccano a terra: «Era aggressivo»

Aveva tentato di entrare negli uffici di Sky Italia al quartiere Rogoredo di Milano un uomo straniero non ancora identificato morto questa notte dopo un malore. L’uomo sarebbe stato fermato da due vigilantes, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, che lo hanno atterrato e immobilizzato prima dell’arrivo della polizia. Al momento del fermo però l’uomo, in evidente stato di alterazione, si sarebbe sentito male e ha smesso di respirate. Quando una delle due guardie giurate si è accorta delle sue condizioni, ha provato a rianimarlo senza riuscirci. L’uomo è stato portato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Raffale, dove è stato dichiarato il decesso. Sul caso indaga la procura di Milano che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. La Squadra mobile ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nei video si vedrebbe l’intera vicenda, dall’arrivo dell’uomo fino al momento in cui viene immobilizzato dai vigilantes. Stando al loro racconto, l’uomo parlava una lingua straniera, era di carnagione chiara e non aveva documenti con sé. Si attendono ora anche gli esiti dei test su alcol e droghe per capire le condizioni dell’uomo prima del decesso, oltre che l’esito dell’autopsia.

I dubbi sulla violenza

L’obiettivo degli inquirenti è ora analizzare il comportamento delle due guardie giurate, per capire se abbiano avuto una condotta talmente violenta da portare l’uomo alla morte. I due vigilantes hanno spiegato che l’uomo era molto aggressivo e quando si è presentato all’ingresso, voleva a tutti i costi entrare. Dopo essere stato respinto, ha provato a scavalcare la recinzione. Si è tolto la maglietta urlando contro i due. I vigilantes in quel momento hanno chiamato il 112 spiegando di essere in difficoltà davanti a una persona che stava cercando di entrare nella struttura. In attesa dell’arrivo della polizia, i vigilantes dicono di essere stati costretti a bloccare l’uomo che intanto non voleva calmarsi. Uno dei due si sarebbe messo sopra l’uomo, nel tentativo di bloccarlo. Quando ha avuto il malore, è stato utilizzato anche un defibrillatore, ma il soccorso è stato inutile.

Leggi anche: