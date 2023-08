Flavio Briatore attacca la Fiat: «Non ci sono più macchine italiane. Solo vecchie carrette». Ma i dati lo smentiscono – Il video

«Stiamo andando a Forte dei Marmi e una cosa che notavo è che non vedi una macchina italiana». Inizia così la riflessione delusa di Flavio Briatore che affida ai suoi social network. Si stava dirigendo in Toscana e proprio da dentro la sua auto ha deciso di riprendersi e lamentarsi, senza risparmiare una frecciata alla Fiat. «La Fiat? non esiste più, non ci sono macchine, se non qualche vecchia carretta di vent’anni fa… Vedi solo Mercedes, Audi, Dacia». E aggiunge: «Sembra che la produzione Fiat… A parte che non hanno modelli, credo che il modello di punta sia la Panda». Una bordata che, in realtà, non è supportata dai dati. Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, nei primi sette mesi dell’anno la Fiat è rimasta l’azienda che vende più auto in Italia con 108.038 immatricolazioni (in flessione rispetto al 2022 del 5,2%). Al secondo posto c’è Volkswagen (77.488 auto) e al terzo Toyota (56.317 unità). Audi, Bmw e Mercedes vendono meno (rispettivamente 42.353, 35.781 e 29.838), proprio a causa dei prezzi meno accessibili. Su una cosa non sbaglia Briatore: l’auto più venduta della Fiat è la Panda.

