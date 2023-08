Quando dormire diventa un “lavoro”: il trend degli sleeping streamer su TikTok che si fanno pagare (anche) per essere disturbati durante il sonno

C’è chi si paga l’affitto e chi arriva a guadagnare anche cifre come 15/16mila euro: ecco cosa succede in queste dirette

Dormire può essere remunerativo. Dopo Twitch e YouTube, sbarca anche su TikTok il fenomeno degli sleeping streamer, i content creator che guadagnano facendo live mentre dormono. I tiktoker Jakey Boehm e Stanley hanno dichiarato che con le dirette occasionali in cui si sono ripresi sotto le coperte sono riusciti a pagarsi l’affitto più volte. Ma c’è chi arriva a raccogliere cifre ben più importanti. L’influencer americana Amouranth ha fatto sapere di aver guadagnato ben 15mila euro durante una diretta di questo tipo. C’è chi guarda queste dirette per curiosità, chi per morbosità e chi desidera qualcuno con cui addormentarsi, seppur in modo virtuale. Un trend che poi è non è del tutto nuovo, se si considera l’efficacia registrata da programmi televisivi come il Grande Fratello in cui gli spettatori guardano i partecipanti della casa h24, anche mentre dormono.

Pagati per essere disturbati durante il sonno

Con l’evolversi del trend, gli utenti hanno dato vita anche al meccanismo contrario di queste live: invece di pagare gli streamer per dormire, donano soldi per farli stare svegli. Infatti, pagando determinate cifre i creator attivano – tramite il controllo vocale di Alexa – rumori forti, avvisi, luci o fanno cadere cose nella propria stanza. StanleyMov, ad esempio, si faceva pagare 95 dollari per subire una piccola scossa elettrica che attivava su un braccialetto. Ora, però, si è fermato. Contenuti di questo genere non se ne vedono da un po’. Il motivo? «Mi sto prendendo una pausa dai flussi di sonno a causa della salute mentale e del burnout. Faccio tutto da solo: negli ultimi tre anni ho registrato e montato quasi tre video a settimana. C’è molto peso sulle mie spalle per i miei contenuti», ha fatto sapere alla Bbc.

16mila dollari in una sola notte

Il fenomeno era diventato virale anche su Twitch negli anni scorsi con lo streamer 26enne di Los Angeles, Asian Andy, che ha guadagnato 16mila dollari in una sola notte dormendo. In Italia tra i più celebri creator di questo genere c’è GSkianto che durante il primo lockdown ha fatto dirette streaming per oltre 50 giorni. Anche nel loro caso le donazioni delle persone sono finalizzate a far attivare rumori, sirene e luci per disturbargli il sonno e tenerli svegli.

Leggi anche: