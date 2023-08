Allarme caldo, bollino rosso in 16 città. E andrà peggio fino a giovedì

La nuova ondata di calore che ha investito l’Italia in questi giorni durerà almeno fino a giovedì. Per oggi e domani, martedì 22 e mercoledì 23 agosto, sono 16 le città che si aggiudicano il bollino rosso, ossia il massimo rischio di caldo per la popolazione. Giovedì 24 agosto saliranno a 17. Quello portato dall’anticiclone Nerone è solo l’ultimo esempio di ciò che gli esperti chiamano «tempesta di calore» (in inglese, heat storm): un fenomeno che si verifica quando si registrano massime di almeno 38°C per almeno tre giorni e su un’area molto vasta. Stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute relativo alle ondate di calore, l’allarme per il caldo riguarda soprattutto Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona. Quasi tutte città del Centro-Nord, dove in questi giorni si registrano temperature anche di parecchi gradi sopra la media stagionale. Bollino rosso anche a Palermo, dove però domani e dopodomani si passa al giallo, ossia allo stato di pre-allerta. Bollino arancione, che segnala i rischi solo per la popolazione fragile, a Venezia e Viterbo. Da domani il capoluogo veneto si aggiungerà all’elenco di città più colpite dall’ondata di calore, portando a 17 i centri urbani contrassegnati con il bollino rosso, 3 con quello arancione e 7 con quello giallo.

Credits foto: ANSA/Fabio Frustaci

