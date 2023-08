È morto Cheems, il cane diventato uno dei meme più famosi sui social

Il cane star dei meme in tutto il mondo è morto. Si tratta di Cheems, lo Shiba Inu diventato popolarissimo per le sue espressioni buffe, diventate preso virali dopo che alcuni creator del web lo hanno fatto trasformato in un vero e proprio meme. Conosciuto anche come Ball Ball, l’animale aveva 12 anni e soffriva di problemi di salute da diverso tempo. Una malattia che è stata raccontata dai suoi padroni sull’account Instagram di Cheems, che conta più di 850mila follower. Ed è proprio su quel canale che è stata annunciata la sua morte con un lungo post social: «Ball Ball si è addormentato venerdì mattina durante il suo ultimo intervento chirurgico. Volevamo organizzare la chemioterapia o altre possibili cure dopo questa operazione, ma ormai era troppo tardi. Non siate tristi, ricordate per favore la gioia che Ball Ball ha portato nel mondo», si legge.

I padroni: «Speriamo porti ancora gioia nel web»

«Uno Shiba Inu con una faccia tonda e sorridente che ci ha permesso di connetterci, che ha aiutato molte persone durante la pandemia e ha portato molta gioia a tanti di voi. Ora ha completato la sua missione e starà correndo liberamente nel cielo, mangiando un sacco di cibo delizioso con i suoi nuovi amici», prosegue. I padroni fanno sapere di aver un’unica richiesta: «Speriamo possa continuare a portare gioia a tutti nel mondo del web». Inoltre, hanno precisato che le donazioni che avevano ricevuto per affrontare le cure mediche del loro cane verranno date in beneficienza ad associazioni che si occupano della cura e della salute degli animali.

