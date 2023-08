La staffetta azzurra in pista con Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu ha vinto la sua batteria con il tempo di 37″65. ll quartetto azzurro con il tempo di 37″65 ha stabilito tra l’altro la miglior prestazione mondiale stagionale. La finale è in programma domani sera. Si contenderanno il titolo iridato Stati Uniti (37″67), Giamaica (37″68), Giappone (37″71), Sud Africa (37″72), Francia (37″98), Gran Bretagna (38″01) e Brasile (38″19), mentre è stata eliminata la staffetta del Canada, campione del mondo in carica.

Sono undici gli italiani in gara. Oltre ai due quartetti delle 4×100, in campo Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro nella finale del salto triplo femminile ed Eloisa Coiro che correrà nelle semifinali degli 800 metri donne. Alle 19.30 la 4×100 maschile ha esordito ai Mondiali di Budapest con l’obiettivo centrato di arrivare in finale. Alle 20 è stato il turno di quella femminile.

Il ritorno di Jacobs

Nella gara Marcell Jacobs è stato confermato secondo staffettista della 4×100. In prima frazione Roberto Rigali, in terza Lorenzo Patta e in quarta ed ultima Filippo Tortu. Gli azzurri hanno corso in quinta corsia. Jacobs ritorna nel quartetto azzurro dopo la magica notte del 6 agosto del 2021 quando l’Italia vinse l’oro olimpico.

