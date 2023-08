Vercelli, vicini stalker finiscono in carcere. Moglie e marito vessavano anziana 75enne

Qualche giorno fa il marito era finito in carcere per stalking nei confronti di una famiglia di vicini di casa. A distanza di pochi giorni lo ha seguito la moglie, per atti persecutori nei confronti di un’altra 75enne vicina di casa. La moglie era stata già colpita dalla misura cautelare di divieto di avvicinamento al momento dell’arresto del marito ed è poi stata arrestata il 23 agosto, quando il personale della Squadra Mobile della Questura di Vercelli ha dato esecuzione alla misura restrittiva disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo su richiesta della Procura. La coppia, 35 e 30 anni, è di nazionalità italiana e residente in città. L’anziana 75enne ha subìto da tempo aggressioni verbali tali da far scattare la misura cautelare in carcere, al più grave prevista dal codice di procedura penale. La persecuzione continuava da mesi senza alcun stop, condizionando la vita dell’anziana signora.

(in copertina immagine di repertorio VINCE PAOLO GERACE /ANSA/ KLD)

Leggi anche: