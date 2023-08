Attesi altri temporali a Nord-Ovest, allerta arancione in Lombardia e Liguria con rischio grandine: al Sud l’estate resiste (per poco)

Dopo il caldo torrido registrato nelle ultime settimane, nella giornata di ieri si è passati improvvisamente – come da previsioni – a raffiche di vento e pioggia battente in Lombardia, Liguria e Piemonte. Ma il picco di questa ondata di maltempo è previsto tra le giornate di oggi e domani, lunedì 28 agosto: si prevedono piogge ancora più intense nelle regioni del Nord Italia, raffiche di vento e violente grandinate. Nel frattempo la protezione civile che ha diramato l’allerta arancione su Lombardia e Liguria e quella gialla in Valle d’Aosta, Piemonte, Trento, Bolzano, Veneto ed Emilia-Romagna occidentale «per rischio idraulico e idrogeologico». Questo repentino passaggio da temperature che sfiorano i 40 gradi per poi precipitare anche di 15 gradi nell’arco di poche ore è definito anche «goccia fredda». Il fenomeno è caratterizzato da una sacca di aria con temperature anche di -30°C che si registra a latitudini superiori ai 5000 metri. Quando però parte di questa “sacca” si stacca può scontrarsi con masse di aria calda, mitigando le temperature, ma dando anche luogo a violenti temporali, grandinate, nubifragi e al repentino abbassamento delle temperature, proprio come avvenuto nelle regioni del Nord Ovest ieri.

Al Sud ancora bollino rosso

E se nelle regioni del Nord Ovest le temperature sono scese anche di 15-18 gradi, al Sud si registra ancora caldo intenso, con temperature da bollino rosso. Nella giornata di ieri a essere colpite da raffiche di vento e pioggia battente è stata in particolare la zona Sud-Ovest di Milano e dei comuni di Trezzano, Corsico e Buccinasco, ma anche diverse aree del Pavese e della provincia di Monza-Brianza. Danni e disagi si sono registrati anche in Piemonte, in particolare nella zona di Casal Monferrato, dove sono crollati alberi secolari e c’è stata una tromba d’aria, con raffiche di vento fino a 98,3 chilometri orari.

Le previsioni per il 27 e 28 agosto

Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, nelle prossime ore le temperature nelle regioni del Nord Ovest si attesteranno intorno ai 21-23 gradi, ben al di sotto della media stagionale. Nelle regioni del Nord Est invece le temperature si attesteranno intorno ai 33 gradi, mentre nelle regioni del Centro e della Sardegna si andrà dai 32 ai 35 gradi. Bollino rosso nelle regioni del Sud e in Sicilia, dove le temperature oscilleranno dai 32 fino a toccare picchi di 38 gradi. Ma le ondate di calore da bollino rosso sono previste anche in altre città italiane, tra cui Firenze, Ancora, Roma, Frosinone, Campobasso, Bari, Messina e Palermo. A partire da lunedì 28 luglio al Sud arriveranno i primi temporali, a cominciare dalla Campania e il giorno dopo anche in Calabria.

Leggi anche: