Nubifragio a Milano: raffiche di vento, pioggia forte, alberi caduti e tetti scoperchiati: è allerta arancione – I video

Raffiche di vento, pioggia battente, alberi caduti, tetti scoperchiati e tanti altri danni. Dopo le temperature degli ultimi giorni, a Milano il 23 agosto è stata la giornata più calda dal 1763, torna il maltempo, con un violento nubifragio che si è abbattuto intorno alle 16 nel capoluogo lombardo, così come in provincia. Le autorità regionali e comunali hanno confermato l’allerta meteo arancione e previsto grandine, raffiche di vento e trombe d’aria. A essere più colpita dal nubifragio di oggi la zona Sud-Ovest della città e i comuni di Trezzano, Corsico e Buccinasco. Secondo quanto riferito dal 118 nel centro città un uomo è stato soccorso dopo essere stato colpito da un vaso caduto, mentre un altro uomo che passeggiava in via Lamarmora è stato portato al Policlinico in condizioni non gravi. A Buccinasco, come reso noto dai vigili del fuoco, si sono scoperchiati i tetti di più edifici, mentre il 118 segnala a Milano un intervento di soccorso a una persona colpita per strada in centro da un vaso caduto, un 68enne che camminava in via Lamarmora e che è stato portato al Policlinico in condizioni non gravi.

I problemi alla circolazione dei treni e sulla tangenziale

Dalle 15.30, inoltre, risulta bloccata la linea ferroviaria Milano-Alessandria fra le stazioni di Mortara e Parona Lomellina, così come risulta sospesa la circolazione tra Locate Triulzi e Certosa di Pavia. I treni Intercity e Regionali potrebbero registrare ritardi. Risulta inoltre rallentato il traffico sulla tangenziale Ovest all’altezza di Assago, a causa della caduta di un albero: si viaggia su una sola corsia.

Al via il monitoraggio dei fiumi Lambro e Seveso

Come spiegato l’assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli è iniziato il monitoraggio dei fiumi Lambro e Seveso, a rischio esondazione: «Sono state attivate quindi le azioni preventive per rischio idraulico ed esondazione con pulizie preventive e ripetute di tutti i sottopassi e il piano Seveso nei quartieri Niguarda e adiacenti e nel Parco Lambro. Si raccomanda la massima attenzione». Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei due fiumi e per coordinare gli eventuali interventi.

Chiusi i parchi pubblici e le raccomandazioni del Comune

Il Comune ha chiuso i parchi pubblici per l’intera durata dell’allerta meteo. Si suggerisce inoltre di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehor e tende. Ed è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.

