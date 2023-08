Il giorno più caldo in 260 anni a Milano, il record del 23 agosto. Le previsioni sulla tregua dall’afa: in arrivo temporali al Nord

A Milano non c’è mai stato un giorno più caldo in 260 anni dell’ultimo 23 agosto. Quella che per molti era una conclamata certezza è stata confermata dai dati dell’Arpa Lombardia. La stazione di Milano Brera infatti registra i dati della temperatura dal 1763 e mai da allora c’era stata una temperatura media di 33°C, come è successo mercoledì scorso. Il precedente record era stato registrato l’11 agosto 2003, quando la media nel corso della giornata si era attestata sui 32,8°C. L’ondata di caldo partita da Ferragosto avrebbe raggiunto il suo apice nelle ultime ore, con temperature in pianura e sull’Appennino che hanno raggiunto massimi tra i 35 e i 40°C. Ma le previsioni sembrano concedere una prima importante tregua già nelle prossime 24 ore.

Le previsioni per il weekend

Mentre per oggi venerdì 25 agosto sono previste ancora ore di caldo intenso, con qualche temporale sulle Alpi, a partire da sabato 26 agosto potrebbero scatenarsi violenti temporali al Nord, dove le temperature dovrebbero calare di circa 10°C in particolare su Alpi, Prelati del Nord-ovest e pianure, secondo ilmeteo.it, mentre al centro-sud il caldo continuerà ad aumentare. Il maltempo proseguirà domenica 27 con temporali sempre più diffusi e con potenziali grandinate.

