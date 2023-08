Sassari, uccide un 80enne con un bastone e brucia il cadavere. La lite «per gelosia»: arrestato un 48enne

È stato arrestato un uomo di 48 anni accusato dell’omicidio di un anziano di 80 anni, Nicola Pasquarella, colpito a colpi di bastone a Sassari. All’alba di ieri 26 agosto, gli agenti della Squadra mobile aveva ritrovato un cadavere carbonizzato in un boschetto in via Piandanna. Il medico legale aveva potuto solo confermare che quei resti fossero di un uomo, ma sono stati necessarie ulteriori indagini per risalire all’identità della vittima. La svolta è arrivata nel corso della notte, quando la polizia ha identificato il corpo dell’anziano e individuato il 48enne, che lo avrebbe colpito con un bastone durante una lite scoppiata per motivi di gelosia, secondo gli inquirenti. Dopo averlo ucciso, l’indagato ha provato a dare fuoco al cadavere, nel tentativo di cancellare le prove.

