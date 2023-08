Foggia, 70enne uccisa a coltellate nella sua tabaccheria: è caccia al killer

A Foggia una donna di 70 anni è stata uccisa a coltellate nella sua rivendita di tabacchi in via Marchese De Rosa. Nella tarda mattina di oggi – lunedì 28 agosto – un cliente del negozio ha trovato il corpo dell’anziana in una pozza di sangue. Mentre a poca distanza dal luogo del delitto, scrive il Corriere del Mezzogiorno, i carabinieri avrebbero ritrovato il coltello utilizzato, molto probabilmente abbandonato dal killer durante la fuga. Dalle prime ricostruzione degli investigatori non è escluso che possa trattarsi di una rapina finita male. Le forze dell’ordine hanno già acquisito una serie di elementi per individuare l’autore dell’omicidio: a supporto dell’attività investigativa ci potrebbero essere anche le immagini del sistema di videosorveglianza.

Leggi anche: