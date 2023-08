Luigi Berlusconi e il mutuo da 50 mila euro al mese per la villa da 1.600 mq e l’appartamento in centro a Milano. Ritratto del piccolo di famiglia

50 mila euro al mese per una rata del mutuo. Stando a quanto scrive Corriere della Sera è la cifra pagata dal più giovane dei figli di Silvio Berlusconi, Luigi, 34 anni. Conosciuto negli ambienti della finanza milanese come «il rampollo a cui non puoi tirare pacchi». Sposato con Federica Fumagalli, dalla quale ha avuto Emanuele Silvio nel 2021, e Tommaso Fabio nel 2022, Luigi si è laureato in Bocconi, ha lavorato in JP Morgan a Londra e poi alla Sator di Matteo Arpe. Si occupa della diversificazione (tech) della H14, newco sganciata dai flussi finanziari di Fininvest. Luigi è presidente, la sorella Barbara amministratrice delegata, Eleonora, tre figli, c’è ma si tiene più in disparte dalla vita aziendale. Tutti sono nel consiglio, affiancati da Geronimo La Russa, avvocato, figlio del numero uno di Palazzo Madama. Per comprare casa – una villa di 1.600 metri quadrati in un quartiere chic di Milano – Berlusconi Jr si sarebbe indebitato con Intesa Sanpaolo per una cifra di circa 24 milioni. La sua seconda casa, invece, è un lussuoso appartamento di 450 metri quadrati che gli ha venduto lo scorso anno un legale specialista di real estate.

Le spese immobiliari

Negli anni ’70 il padre, il Cavaliere, si trasferì nella ex Villa Borletti a Milano. Acquistata nel ’74 da una società di Donati, professionista all’epoca vicino a Berlusconi, poi rilevata 3 anni dopo dalla Immobiliare Idra del gruppo del leader di FI e nel ’96 dalla Fininvest che quattro anni fa, infine, ha venduto l’immobile a Luigi Berlusconi. Quest’ultimo, scrive L’Economia del Corriere, si sarebbe fatto prestate il 100% dei soldi da Intesa Sanpaolo. 10 milioni al tasso annuo effettivo globale (Taeg) dello 0,91%, da restituire in 30 anni con 360 rate mensili da 31.028,5 ciascuna. Infine, Intesa Sanpaolo ha, inoltre, accordato due prestiti da 4 e 3 milioni, rispettivamente a 30 e 28 anni, per i lavori di ristrutturazione della villa. Per il secondo appartamento, invece, il prezzo non è noto ma se è andata come Villa Borletti, i 6,8 milioni del mutuo concesso anche qui da Intesa Sanpaolo corrispondono al valore della compravendita. E, dunque, le rate mensili complessive potrebbero salire oltre i 50 mila.

