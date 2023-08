Marcello De Angelis getta la spugna dopo le polemiche sulla strage di Bologna: si è dimesso da responsabile comunicazione della Regione Lazio

Marcello De Angelis getta la spugna. Il responsabile della Comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, finito in un vortice di polemiche dopo le sue frasi di inizio agosto sulle responsabilità della strage di Bologna, ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico. De Angelis ha comunicato la propria irrevocabile decisione al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca – riferisce l’Ansa – con una lettera, dopo averla anticipata nel corso di un colloquio privato. Il presidente Rocca, si apprende, ha accettato le dimissioni di Marcello De Angelis con effetto immediato. «Con la strage di Bologna non c’entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini. Non è un’opinione: io lo so con assoluta certezza», aveva detto pochi giorno dopo l’anniversario della strage il responsabile Comunicazione della Regione, già noto militante dell’ultradestra romana. Tra pochi giorni, venerdì, era previsto un consiglio regionale straordinario sulla vicenda.

Leggi anche: