Sgomma con il fuoristrada tra le dune della Torre dei Corsari in Sardegna e si arena. Multa di 200 euro

Ha percorso con la sua auto le dune della spiaggia di Torre dei Corsari ad Arbus, in Sardegna. Ma l’ordinanza balneare parla chiaro: lì non si poteva passare. Il conducente, un meccanico quarantaquattrenne di Guspini, dovrà pagare una multa di 200 euro per la violazione della normativa che prescrive il divieto di occupazione, sosta o calpestio delle dune e relativa vegetazione. E dovrà sostenere le spese di un rimorchiatore perché il mezzo si è incastrato nella sabbia. L’area della Torre dei Corsari è una delle più note località turistiche della costa sudoccidentale della Sardegna. Tutelata da vincoli e divieto proprio per preservare la bellezza paesaggistica del territorio. Il conducente ha ricevuto stamane la sanzione amministrativa dai carabinieri della stazione locale. L’uomo ha perso il controllo del mezzo e la corsa della sua vettura era finita proprio a ridosso delle dune, in un avvallamento del terreno a due passi dal mare. Da quel punto in poi non ha potuto più rimuovere l’auto, così si è ritrovato a dover chiamare un carro attrezzi sollevando l’attenzione anche dei militari.

(foto di repertorio Lisa van Vliet su Unsplash)

