Friuli, uomo armato asserragliato in casa: evacuati il palazzo e i negozi della zona

L’uomo, di circa 50 anni, sarebbe un ex militare. Prima di rinchiudersi in casa avrebbe minacciato con la pistola e a torso nudo diverse persone del paese

Un uomo è asserragliato nella propria casa di Cordovado (Pordenone) circondata dai carabinieri che stanno provando a convincerlo a lasciare l’appartamento. Prima di raggiungere la sua abitazione, l’uomo avrebbe raggiunto la piazza del paese – a torso nudo e mostrando una pistola – minacciando le persone presenti nei pressi della farmacia. L’uomo, di circa 50 anni, sarebbe un ex militare. I carabinieri hanno bloccato l’area con l’aiuto della polizia locale. Sul posto si trovano anche i vigili del fuoco, un’ambulanza e la protezione civile. Per precauzione, sono state evacuate i negozi che si trovano accanto alla palazzina dove vive l’uomo mentre i clienti presenti nell’unico bar della zona sono stati bloccati all’interno.

Notizia in aggiornamento…

Leggi anche: