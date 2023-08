Chi erano i 5 operai vittime dell’incidente ferroviario a Brandizzo: il più giovane aveva 22 anni

Avevano tra i 22 e i 52 anni i cinque operai morti dopo essere stati travolti da un treno regionale senza passeggeri vicino alla stazione di Brandizzo, sulla linea Milano-Torino. Le vittime dell’incidente su cui indaga la procura di Ivrea sono Kevin Laganà, 22 anni, di Vercelli; Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorbillo, 43, nato a Capua e residente a Brandizzo; Giuseppe Saverio Lombardo, 52 anni, nato a Marsala e residente a Vercelli; Giuseppe Aversa, 49, di Chivasso. I cinque lavoravano tutti per la Sigifer srl, che ha sede a Borgo Vercelli e opera nel settore dell’armamento ferroviario. Al momento dell’incidente, i cinque operai stavano per sostituire alcune rotaie, quando il treno li ha travolti in pieno e uccisi sul colpo. Dopo l’incidente sono stati ricoverati due colleghi delle vittime, tra cui ci sarebbe il caposquadra. Entrambi non sono feriti, ma sono sotto osservazione all’ospedale di Chivasso in stato di shock così come il macchinista, che potrebbe essere interrogato in mattinata.

