L’ex militare armato ancora barricato in casa a Cordovado, l’ultimo video contro l’assedio: «Non voglio far male a nessuno»

Luca Orlandi, il 55enne che ieri si è asserragliato in casa sua a Cordovado, in provincia di Pordenone, che avrebbe a sua disposizione diverse armi non ha nessuna intenzione di uscire autonomamente dall’abitazione. Sono trascorse quasi 24 ore da quando la palazzina è stata accerchiata dalle forze dell’ordine, mentre i negoziatori dei carabinieri continuano a tentare di convincerlo ad arrendersi. Intanto, nella notte l’uomo ha postato un altro video su YouTube della durata di pochi secondi in cui punta nuovamente il dito contro l’ingente dispiegamento di forze dell’ordine messo in campo per farlo uscire, nonostante lui – a suo dire – non abbia intenzione di fare del male a nessuno. Secondo la ricostruzione fatta finora dai carabinieri, il 55enne è un ex militare in pensione, il cui gesto estremo nascerebbe dalla decisione delle autorità di revocargli il porto d’armi. Ieri mattina, prima di barricarsi in casa aveva raggiunto la piazza del paese e a petto nudo ha mostrato una pistola e minacciato le persone presenti vicino a una farmacia. Poi si è asserragliato in casa e successivamente ha pubblicato due video su YouTube in cui accusava i carabinieri – in evidente stato di alterazione – di istigarlo al suicidio.

