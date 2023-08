L’orrore dei 17enni che uccidono a calci una capra, l’indagine e le minacce: «Eravamo ubriachi, non ci siamo accorti…»

Sono indagati per maltrattamenti di animali i due 17enni protagonisti del video pubblicato sui social in cui prendono a calci una capra tra urla e risate fino a ucciderla. Le immagini sarebbero state girate domenica scorsa vicino a un agriturismo di Anagni, in provincia di Frosinone, dove era in corso la festa per i 18 anni di un’amica dei due ragazzi di Fiuggi. Il clima in città nei loro confronti sarebbe diventato sempre più ostile, racconta il Corriere della Sera, aggiungendo agli insulti e minacce via social anche quelle via chat. Una situazione sempre più delicata, che fa temere alle famiglie coinvolte per l’incolumità dei ragazzi. Agli inquirenti i due 17enni avrebbero provato a giustificarsi parlando di una goliardiata: «Eravamo ubriachi, non ci siamo resi conto di quello che stavamo facendo. Non pensavamo che l’animale morisse…».

I carabinieri di Anagni stanno raccogliendo diverse testimonianze di chi quella sera era presente alla festa di compleanno all’agriturismo. E proprio sui titolari della struttura la procura per i minorenni di Roma, con la pm Teresa Leacche, ha disposto verifiche sull’eventuale somministrazione di alcolici ai minorenni. Gli inquirenti stanno anche valutando le posizioni di chi ha assistito alla scena, senza mai intervenire per fermare i due 17enni. E infine ci sarebbero alcuni genitori che potrebbero aiutare a ricostruire i dettagli di quella serata. La madre della 18enne festeggiata al Corriere dice: «Noi eravamo al tavolo, non ci siamo accorti di nulla. Nessun genitore vorrebbe che accadesse una cosa simile, ma c’è un’inchiesta in corso quindi preferisco non entrare nel merito». Il papà della ragazza attacca: «Tutti bravi a criticare ma vedrete che la realtà è ben diversa e presto la conoscerete».

