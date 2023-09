I killer della capretta di Anagni e l’uomo che ha sparato all’orsa Amarena vivono chiusi in casa. Per loro costanti minacce di morte

I ragazzi che hanno colpito a calci fino alla morte la capretta di Anagni e l’uomo che ha sparato l’orsa Amarena hanno paura. Vivono sotto minacce. A raccontarlo oggi è Il Messaggero, che parte dal terrore di uno dei 17enni riconosciuti nel video in cui aggrediscono e uccidono una capretta. La sua foto è stata diffusa sui social, con l’indirizzo di casa. Riceve minacce di morte estese anche ai genitori. L’uomo che ucciso l’orsa Amarena ha 56 anni, è un allevatore di San Bendetto dei Marsi, in provincia dell’Aquila. È indagato, ma non può più uscire di casa perché riceve minacce come «Ti uccidiamo», «farai la fine dell’orsa», «anche la tua famiglia è in pericolo».

Il 17enne di Fiuggi minacciato di morte

Sulla vicenda della capretta di Anagni la procura mantiene un certo riserbo. Per la morte dell’animale ci sono dodici indagati, il ragazzo di 17 anni di Fiuggi è invece stato identificato da molte persone della zona in cui vive. «Io non giustifico quel gesto – dice il padre del giovane a Il Messaggero – il video è inequivocabile come la responsabilità di mio figlio. È inaccettabile quello che ha fatto e se ne è reso conto anche lui che sta sotto a un treno perché ha capito la gravità dell’atto commesso. Quello che non possiamo permettere è che si diffonda la sua immagine, voglio ricordare che è minorenne, che venga minacciato o che si dica come abbiamo letto sui social che vanno uccisi i genitori». Non ci sta per «un processo fatto attraverso i social, quando noi ancora aspettiamo che la Procura per i minori ci faccia sapere qualcosa». Sono tutti ragazzi di famiglie benestanti di Fiuggi, per i quali si valutano tre ipotesi di reato: l’istigazione, il concorso nell’uccisione dell’animale e la diffusione impropria del video sui social. E ad Anagni si è svolta una manifestazione di un gruppo di animalisti che hanno mostrato nomi e foto degli indagati.

L’uomo che ha sparato all’orsa Amarena vive sotto scorta

A San Benedetto dei Marsi, provincia dell’Aquila l’uomo che ha sparato all’orsa Amarena non può uscire di casa. Vive sotto scorta da un paio di giorni. Questa mattina, accompagnato dal suo avvocato Berardino Terra, denuncerà ai carabinieri le minacce di morte ricevute. Il suo difensore è fortemente preoccupato che possa succedere qualcosa di irreparabile. «È distrutto per quello che è successo e non voleva uccidere il colpo è partito istintivamente. Ora teme per la sua vita e per la sua famiglia. In queste ore sono arrivate telefonate minatorie». Ieri mattina – racconta un vicino – nei pressi della casa c’erano i carabinieri e altre forze dell’ordine. E non solo perché impegnati alla ricerca dei cuccioli di Amarena, ma anche per evitare che accada qualcosa all’allevatore.

