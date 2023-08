Giovanbattista Cutolo, il musicista della Scarlatti Young ucciso a Napoli per un parcheggio: sospettato 16enne in questura

È stato portato in questura a Napoli il 16enne sospettato dell’omicidio di Giovanbattista Cutolo, il 24enne ucciso da un colpo di pistola la scorsa notte nella centralissima piazza Municipio, all’angolo con via Medina. Il corpo del ragazzo è stato trovato all’alba. Cutolo risulterebbe incensurato e non avrebbe legami o parentele con la criminalità organizzata. Il 24enne era un musicista e faceva parte della Scarlatti Camera Young, orchestra in cui suonava il corno. Già durante la notte la polizia aveva ricevuto una relazione di un uomo a terra dove poi effettivamente è stato ritrovato senza vita Cutolo. All’arrivo degli agenti, il ragazzo che aveva compiuto 24 anni lo scorso 4 agosto era già morto. Ad aiutare le indagini sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, grazie a cui gli inquirenti hanno individuato in poche ore il movente. L’omicidio sarebbe avvenuto dopo una discussione sul parcheggio di un motorino, rapidamente degenerata nell’aggressione. Quando è scoppiata la lite, la vittima era con la sua fidanzata.

