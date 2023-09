Cosa sappiamo della turista di 20 anni scomparsa nel lago d’Iseo dopo essere caduta dalla barca

Una turista tedesca di 20 anni è caduta da una barca nel lago d’Iseo e risulta dispersa da ieri, 1 settembre. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno portato avanti le operazioni di ricerca per tutta la notte e si sta valutando la possibilità di una ricerca strumentale con l’impiego di un R.O.V. (Remotely operated vehicle), un tipo specifico di sottomarino controllato da remoto in grado di andare lungo grandi profondità. Se nelle prime della vicenda si parlava di un tuffo volontario, ora le ricostruzioni delle autorità si stanno focalizzando sull’ipotesi dell’incidente.

Denunciata l’amica

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, la 20enne sarebbe caduta in acqua attorno alle 21 circa. Era partita dal campeggio Eden di Pisogne con altri amici connazionali. Sono stati questi ultimi ad allertare il 112 non vedendo più tornare a galla la ragazza. Una componente del gruppo di 23 anni è stata denunciata dai carabinieri perché sarebbe stata lei ad aver preso i comandi per accelerare all’improvviso e provocare la caduta dell’amica che era posizionata a prua. Stando a quanto si apprende, tutti avevano bevuto, fatta eccezione per il figlio del proprietario a cui era stata affidata la barca. Il pm di turno Giovanni Tedeschi sta valutando le ipotesi di reato, mentre sul posto sono arrivati anche i volontari del nucleo sommozzatori e i carabinieri di Breno.

Leggi anche: