Un vasto incendio sta interessando la zona sud ovest di Roma, precisamente in via Vicolo delle Capre, nel quartiere Trullo. A segnalarlo diversi utenti sui social. Si tratterebbe di un rogo in un opificio con all’interno del materiale tessile. Sul posto sono appena giunti i mezzi delle squadre dei vigili del fuoco di Roma.

(video @baruda, Twitter)

Leggi anche: