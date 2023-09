Torino, bimbo di 4 anni muore con il collo incastrato nel finestrino dell’Ape del padre

Un bambino di quattro anni (ne avrebbe compiuti cinque a novembre) è morto a seguito di un incidente avvenuto in un terreno agricolo di Vische, alle porte di Torino. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il piccolo – per cause ancora in via di accertamento – è rimasto con la testa incastrata nel finestrino di un’Ape Piaggio che gli ha provocato una lesione alla base del collo. Stava, con ogni probabilità, tentando di entrare in autonomia all’interno dell’abitacolo di proprietà del padre. Immediatamente soccorso dal personale del 118, il bambino è deceduto nel corso del trasporto in elicottero all’ospedale Regina Margherita. Secondo i carabinieri della compagnia di Chivasso, che indagano sull’accaduto, si sarebbe trattato di una tragica fatalità.

