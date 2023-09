«Kim Jong-un in Russia per discutere di armi con Putin»: secondo il New York Times l’incontro a Vladivostok

Kim Jong-un andrà in Russia per incontrare Vladimir Putin e discutere dell’invio di più armi per la guerra in Ucraina. Lo rivela il New York Times, citando fonti ufficiali statunitensi e dei paesi alleati. L’incontro tra i due leader dovrebbe avvenire questo mese, nell’ambito dell’Eastern Economic Forum che si terrà a Vladivostok dal 10 al 13 settembre, presso il campus della Far Eastern Federal University. Kim jong-un dovrebbe raggiungere Vladivostok, non distante dal confine russo con la Corea del Nord e la Cina, a bordo di un treno blindato, in una rara visita del leader di Pyongyang fuori dal suo Paese. Visita che avviene pochi giorni dopo quella di una delegazione nordocreana che ha raggiunto prima Vladivostok e poi la capitale russa. Secondo le stesse fonti consultate dal quotidiano statunitense, non è escluso che anche Kim possa poi raggiungere Mosca. Putin vorrebbe chiedere al partner l’invio di proiettili di artiglieria e missili anticarro, ma anche Kim ha delle richieste. Dal punto di vista strettamente militare, vorrebbe da Mosca tecnologia avanzata per satelliti e sottomarini a propulsione nucleare, ma dovrebbe chiedere anche aiuti alimentari. Nei giorni scorsi la Casa Bianca aveva avvertito che i due si erano scambiati lettere discutendo di un possibile accordo sulle armi, citando informazioni di intelligence declassificate. E il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John F. Kirby aveva riferito che tra i due Paesi «stanno avanzando attivamente» i colloqui ad alto livello sulla cooperazione militare. Nelle stesse ore, la Corea del Sud ha avvertito che la Russia ha proposto di condurre esercitazioni navali congiunte con la Corea del Nord e la Cina. Una proposta avanzata dal ministro della Difesa Sergei Shoigu durante un incontro riservato lo scorso luglio a Pyongyang con il supremo leader Kim Jong-un.

