Usa, il segretario di Stato Blinken a sorpresa a Kiev. Cnn: «Annuncerà aiuti per un miliardo di dollari»

Nella mattina di oggi, 6 settembre, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha raggiunto Kiev. Lo hanno annunciato i media ucraini, e la notizia è stata successivamente confermata da fonti dell’Ufficio della presidenza ucraina. Si può considerare una visita a sorpresa, dal momento che non era stata preannunciata ufficialmente nei giorni scorsi. La Cnn ha parlato con una fonte autorevole del Dipartimento di Stato americano, che ha rivelato l’incontro previsto per oggi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. Secondo quanto anticipato dal funzionario di stato, le sorprese non sarebbero finite: sembra che Blinken abbia intenzione di annunciare aiuti all’Ucraina per un miliardo di dollari. Si tratta del suo terzo viaggio nella Capitale ucraina dall’inizio dell’invasione russa.

