Terremoto avvertito a Napoli, sciame sismico in corso ai Campi Flegrei

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nei Campi Flegrei e a Napoli centro, con segnalazioni partite dal Vomero a Chiaia e in altre zone della città. Stando alle prime rilevazioni dell’Ingv la scossa alle 19.45 ha avuto una magnitudo fino a 3.8 secondo i calcoli preliminari, con l’epicentro nell’area degli Astoni, un’oasi naturale tra Napoli e Pozzuoli, alla profondità di 1,7 chilometri. Da tempo nei Campi Flegrei viene osservato il fenomeno di sciami sismici ripetuti legati al bradisismo. Quella di oggi 7 settembre sarebbe una delle scosse più forti nella zona dei Campi Flegrei degli ultimi anni.

A raccontare il terremoto sui social anche il conduttore Rai Marco Liorni, che al momento della scossa stava registrando una puntata di Reazione a catena negli studi Rai di Napoli: «Eravamo in registrazione – scrive il conduttore – Tutti hanno mantenuto la calma». Diverse persone sono scese in strada, alcuni già pronti con gli zaini nel timore di dover passare la notte fuori casa. A Pozzuoli, il sindaco Luigi Manzoni ha convocato una riunione urgente del Centro operativo comunale. Per il momento non ci sono notizie di danni a cose o persone.

In aggiornamento

