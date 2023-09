Milano, il video dell’assessora del Pd Censi contestata dai ciclisti in maschera: «Basta morti in strada»

Dieci morti sulle strade del Milanese, da inizio anno. Erano tutti ciclisti e i loro nomi, nel pomeriggio del 7 settembre, sono stati letti ad alta voce da alcuni manifestanti comparsi all’improvviso alla Festa dell’Unità. In maschera, i biker hanno protestato contro l’assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, invocando le sue «dimissioni» e urlando: «Basta morti in strada». La contestazione all’ex Macello ha interrotto per alcuni momenti l’incontro sul tema della sicurezza e della mobilità a cui partecipava anche l’assessore Marco Granelli. Dopo che i manifestanti hanno raggiunto i piedi del palco, in sella alle proprie bici, hanno ascoltato le parole dell’assessora del Partito democratico Censi. La quale ha rivendicato alcune strategie del Comune per la tutela dei ciclisti.

Leggi anche: