Roma, scippa un’anziana e il branco lo picchia. L’uomo è in arresto – Il video

Prima lo scippo ai danni di una 90enne, poi il pestaggio a suon di pugni, calci e caschi in faccia. È avvenuto ieri 7 settembre a Quarticciolo, quartiere alla periferia est di Roma, all’interno del Municipio V. Un indiano di 26 anni ha scippato un’anziana buttandola a terra lungo via Manfredonia ed è stato raggiunto da alcuni uomini del quartiere che hanno iniziato a picchiarlo. Iniziano in tre, poi quattro, cinque, lo circondano e lo prendono a calci e a pugni. Si avvicina un altro uomo che lo colpisce con il suo casco. Il giovane prova ad allontanarsi ma cade, si rialza ed è sempre inseguito dal branco che vuole fargliela pagare. Alcuni residenti che assistono alla scena incitano i picchiatori, altri chiamano il 112. Sul posto arrivano i Carabinieri che arrestano l’indiano e lo portano all’ospedale di Tor Vergata, dove i medici accertano una frattura del setto nasale. Questa mattina è stato confermato l’arresto e il 26 enne ha ricevuto anche il divieto di dimora a Roma, in attesa del processo. Nel frattempo, i militari della compagnia Casilina stanno esaminando le immagini del video, riportato da Il Messaggero, per rintracciare gli autori del pestaggio.

