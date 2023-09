A 68 anni la ex campionessa olimpica Calligaris attraversa a nuoto lo stretto di Messina

«Non era una gara. Ci siamo solo divertiti», ha commentato Novella Calligaris al suo arrivo sulla costa calabrese dopo aver completato la Traversata dello Stretto nel giorno del 50/o anniversario del suo record del mondo sugli 800 stile libero. Calligaris è giunta sulla spiaggia di Porticello per celebrare anche il 75mo anniversario dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, di cui è presidente. La corrente montante dello Stretto l’ha portata molto più a nord del punto di approdo inizialmente previsto. «Il tempo? Non lo so ma non importa. Ci siamo fermati, abbiamo riso, abbiamo scherzato. Non era una competizione». Calligaris è stata tra i primi atleti italiani in assoluto ad ottenere una medaglia olimpica e stabilì il record degli 800 stile libero nella allora Jugoslavia. Ha dedicato la traversata al fratello Mauro, ai genitori e al suo allenatore Bubi Dennerlein. «Sono stata aiutata da qualcuno lassù. Secondo me, mio fratello, che avrà detto, ‘la solita stakanovista,’ e Bubi, ‘gli mancava giusto questa della traversata.’ E mia madre che avrebbe detto ‘la solita’». «Le correnti,” ha aggiunto a proposito dell’approdo non previsto, «le abbiamo tutte scansate».

