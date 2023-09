Venezia, mancano quattro scontrini e la storica gelateria Nico è costretta a chiudere durante la Mostra del Cinema

Sarebbero quattro gli scontrini non emessi nell’arco di cinque anni, cioè meno di una violazione fiscale ogni dodici mesi. Ma nonostante il basso numero di scontrini mancanti la gelateria Nico, alle Zattere, uno dei luoghi simbolo di Venezia, è stata chiusa per qualche giorno. Patria del gianduiotto, la sua storica coppa di gelato è un must tra i turisti della Laguna. A seguito di un controllo della Guardia di Finanza giovedì alla gelateria è stata sospesa la licenza del negozio, che riaprirà – spiega Leggo – domenica 10 settembre. Un’assenza che si è fatta sentire in uno dei picchi stagionali, come quelli della Mostra del Cinema.

