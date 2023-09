No! L’esercito americano non ha arrestato il creatore del vaccino anti Covid Moderna

Migliaia di utenti stanno condividendo via Facebook un video, prelevato da TikTok, in cui si afferma che l’esercito americano abbia arrestato il creatore del vaccino anti Covid-19 di Moderna. Secondo il convinto protagonista del video, ad essere stata fermata dai militari sarebbe la Dottoressa Melissa J. Morre, come riportato in un articolo online che non gode di credibilità e che viene preso troppo sul serio negli ambienti No vax.

Per chi ha fretta

La fonte della fantomatica notizia è un noto sito bufalaro americano chiamato Real Raw News.

L’articolo è stato pubblicato il 30 agosto 2023, ma la Dottoressa Melissa J. Morre condivideva contenuti social dai propri account nei giorni seguenti al fantomatico arresto.

Nell’articolo contenente la notizia falsa si sostiene che il CEO di Moderna sia stato impiccato a Guantanamo Bay nel 2022, ma si tratta di un’altra “fake news”.

Analisi

Ecco uno dei post che propone il video, ottenendo oltre 4.500 condivisioni:

La fonte della bufala

Il video mostra lo screenshot di un articolo con il titolo in italiano «L’esercito arresta il creatore di Moderna Clot Shot». Risultando evidentemente una traduzione dall’inglese, e tenendo conto della firma “Michael Baxter”, rintracciamo il pezzo pubblicato nel sito Real Raw News:

Il sito è noto alla sezione Fact-checking di Open, in quanto abbiamo trattato in passato alcune sue bufale (ne parliamo qui, qui e qui). Come già spiegato all’epoca, si tratta di un sito sedicente satirico. Basti pensare che l’esercito non può arrestare i civili negli Stati Uniti.

Melissa J. Morre non è stata arrestata

Melissa J. Moore lavora realmente per Moderna. Controllando il suo account Linkedin, notiamo che ha condiviso un post nei giorni successivi alla data dell’articolo bufale di Real Raw News, ossia il 30 agosto 2023.

La falsa morte di Stephane Bancel

L’articolo bufala sostiene che il CEO di Moderna, Stephane Bancel, sia stato impiccato a Guantanamo Bay:

He explained that JAG started building a case against Moore in January 2023, a few months after hanging her former employer, Moderna CEO Stéphane Bancel, at Guantanamo Bay.

Risulta assurdo che Stephane Bancel sia stato impiccato nel 2022. Il 20 gennaio 2023 si trovava in un evento di Moderna.

Conclusioni

Non c’è alcun riscontro sull’esercito americano che avrebbe arrestato il creatore del vaccino Moderna. La fonte della fantomatica notizia è un sito sedicente satirico chiamato Real Raw News.

