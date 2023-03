No! Putin non ha ordinato «la distruzione di tutti i vaccini Covid-19 in Russia»

Sta circolando una notizia che ha scatenato le esultanze dei nemici dei vaccini contro il Coronavirus: sarebbe sceso in campo l’uomo che libererà il mondo dalle temibili fiale. O almeno, il mondo da lui governato: il salvatore in questione, infatti, non è altro che il presidente russo Vladimir Putin, che secondo un articolo viralissimo avrebbe ordinato «la distruzione di tutti i vaccini Covid-19 in Russia». Andiamo a vedere cosa (non) è realmente successo.

Secondo una narrazione che ha avuto molto successo sui social, Putin avrebbe ordinato «la distruzione di tutti i vaccini Covid-19 in Russia».

La fonte della notizia è un portale chiamato Real Raw News, che già in passato si è dimostrato il diffusore di diverse fake news.

I canali ufficiali del Cremlino restituiscono una fotografia decisamente diversa da quella raccontata sul sito complottista.

Analisi

«Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la distruzione di tutte le scorte di vaccini Covid19 sul territirio russo, citando un legame indiscutibile tra quella che ha chiamato “cera di Mosca” e un improvviso aumento delle infezioni da HIV tra le persone vaccinate». Questo testo, condiviso su Facebook, ricalca una notizia che ha avuto molto successo negli ambienti No Vax. «Eh si, differenza evidente tra infami corrotti e Putin», fa eco quest’altro utente. E ancora: «È lui l’ultimo baluardo!». Tutti i post condividono lo stesso articolo, pubblicato lo scorso marzo e firmato da tale Michael Baxter, che si intitola: Putin ordina la distruzione di tutti i vaccini Covid-19 in Russia.

Abbiamo la data, abbiamo l’autore, abbiamo il titolo. A questo punto è facile risalire alla testata originaria: senza sorprese, atterriamo sul portale Real Raw News. Un nome ben conosciuto da queste parti: si tratta di un sito che afferma di «contiene umorismo, parodia e satira», ma anche di «portare alla luce argomenti spesso ignorati da altri». E in ogni caso, affermano, la parte che riguarda la «satira» è soltanto un «disclaimer per la nostra protezione, su indicazione del consulente legale».

Dunque non si capisce se il loro intento sia far ridere (altamente improbabile) o diffondere storie prive di qualsiasi fondamento (ben più plausibile). In ogni caso, con questa scusa riescono a cavalcare con successo l’onda del complottismo: avevamo già smentito diverse notizie da loro diffuse (o dovremmo dire create ad arte?). Dal falso arresto dell’ambasciatrice Usa in Ucraina all’altro falso arresto dell’equipaggio del P-8 Poseidon, «in connessione con l’esplosione del Nord Stream». In questo caso, nell’articolo in questione su Putin e i vaccini, leggiamo che:

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la distruzione di tutte le scorte di vaccini Covid-19 sul suolo russo, citando un’innegabile connessione tra quello che è stato soprannominato il “Moscow Vax” e un’improvvisa ondata di infezioni da HIV nelle persone vaccinate, ha detto a Real l’agente dell’FSB Andrei Zakharov. Sebbene Putin non abbia fatto un annuncio formale, ha incaricato il suo braccio destro, il ministro della Difesa Sergei Shoigu, di eliminare ospedali, cliniche e farmacie dalle varianti del vaccino Sputnik e CoviVac. Come il presidente Trump, Putin è stato ingannato da una bugia; un consorzio globale di subdoli medici, operatori sanitari e tirapiedi del governo ha inventato una storia convincente su un virus che avrebbe devastato il mondo se non fossero stati sviluppati vaccini per inoculare la popolazione il prima possibile.

Cominciamo col dire che la teoria secondo cui i vaccini causino le infezioni da HIV è stata smentita a più riprese. Passiamo dunque a smentire il resto: l’intero articolo risulta infondato. Nè il sito web del governo russo nè l’agenzia di stampa statale TASS hanno menzionato una simile novità. Anzi, in realtà, per quanto ne sappiamo Mosca continua a raccomandare la vaccinazione contro il Covid-19. Il 5 marzo, per esempio (un giorno dopo la pubblicazione dell’articolo su Real Raw News), il ministero della salute russo ha pubblicato un post su Telegram per promuovere il vaccino. Con un messaggio in cui ricordava: «Il vaccino Sputnik V protegge efficacemente dal COVID-19 grave e dalla morte. La vaccinazione e la rivaccinazione tempestiva sono particolarmente importanti per le persone di età superiore ai 60 anni. Così come per le persone con malattie croniche come cardiovascolari e diabete».

Nella precedente parte del messaggio, infine, il ministero annunciava di aver recentemente inviato più lotti del vaccino Sputnik V a Mosca e in altre regioni che avevano segnalato scarsità delle scorte.

Conclusioni

Putin non ha «ordinato la distruzione di tutti i vaccini per il Covid-19 in Russia». La fonte della notizia virale è un’inaffidabile sito web, già a più riprese smentito, e le evidenze che troviamo sui canali ufficiali del Cremlino dicono tutt’altro.

