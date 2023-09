Milano: ciclista investita da un’auto lungo il Naviglio Pavese, gravissima 55enne

Una donna di 55 anni è stata investita da un’auto in via Ascanio Sforza, lungo il Naviglio Pavese a Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30. La ciclista si trova in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda dov’è ricoverata in coma per un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i soccorsi sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza.

In base a una prima ricostruzione, la donna stava pedalando verso sud, in direzione di viale Famagosta. L’auto andava nella stessa direzione ma era qualche metro più indietro. Poi l’incidente. Sono in corso le indagini dei vigili.

