Milano, la denuncia della 18enne: «Violentata sui Navigli da uno sconosciuto»

Una ragazza di 18 anni e di nazionalità salvadoregna ha denunciato di essere stata abusata da un coetaneo 18enne lungo il Naviglio Grande a Milano. La giovane ha chiamato la polizia dicendo di essere stata violentata di notte, nei giardini che si trovano all’imbocco del cavalcavia delle Milizie, da uno sconosciuto. Lei era uscita insieme al fratello, con cui aveva poi litigato. Quando è rimasta sola un’altra persona l’avrebbe avvicinata e portata verso l’area verde. Un 18enne egiziano è ora indagato per violenza sessuale. La ragazza è stata soccorsa lungo l’alzaia Naviglio Grande all’altezza del cavalcavia delle Milizie. Quando gli agenti sono arrivati lì hanno trovato anche il presunto aggressore. Il 18enne è stato identificato e portato in Questura. E poi indagato dal pubblico ministero a piede libero per stupro. Gli inquirenti attendono l’esito degli esami medici alla clinica Mangiagalli. Il punto in cui è avvenuta la violenza, spiega l’edizione milanese del Corriere della Sera, è frequentato dai runner ma si trova in una zona piuttosto degradata. Secondo la ragazza lei è stata trascinata in una zona dove si trova un edificio abbandonato intorno a cantieri e rifiuti.

Leggi anche: