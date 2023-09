No! Questo video non mostra come vengono prodotti i nuggets di pollo

Come sono fatti i nuggets di pollo? «Cibo di gomma». Questa è la sentenza di un filmato sugli alimenti di McDonald’s. Una definizione scorretta ma che nasconde una verità: quella mostrata nel video è veramente gomma. Solo che non si tratta del procedimento usato dal gigante del fast food per ottenere chicken McNuggets.

Analisi

Il video circola su Facebook, ma come mostrano i watermark, è presente da tempo su TikTok. Perlomeno da marzo. A diffonderlo in forma di reel sul social di Mark Zuckerberg è una pagina chiama “Bioemporio il Farro”, che al contrario di quanto il nome suggerisce, non è un negozio di alimenti biologici, ma una pagina che condivide contenuti che con il cibo non hanno nulla a che vedere. Nella descrizione si legge: «RAGAZZI È ARRIVATO IL CIBO DEGLI DEI», mentre in sovraimpressione al video: «Nothing is real at Mc Donald’s. Rubber food. There not the only one. This is how they make chicken nuggets for McDonald’s».

Il «cibo di gomma» del McDonald’s?

Quello mostrato potrebbe effettivamente sembrare pollo a prima vista, ma le successive inquadrature chiariscono che non si tratta di un alimento. Il blocco appare elastico e i pezzi sono parzialmente fusi tra loro, cosa difficile da ottenere se si trattasse di carne, che non ha proprietà elastiche e non può sciogliersi. Il blocco subisce vari processi con i quali cambia forma e colore, fino a diventare un sottile strato pressato da due rulli che lo rendono liscio e flessibile, tanto che poi un addetto lo arrotola su sé stesso come un tappeto e lo mette da parte. Di nuovo, se si trattasse di carne questa sarebbe un’operazione quasi impossibile da compiere. Infine, non ci sono elementi che possano essere ricondotti a McDonald’s così come non viene mostrato il prodotto finale.

La produzione della gomma

E infatti quella mostrata ha l’aspetto della gomma che viene sottoposta a un processo noto come milling. Facendo passare la gomma attraverso cilindri di metallo è possibile mescolarla con sostanze che la rendono più elastica e resistente. Poiché le reazioni chimiche che avvengono possono produrre calore, il composto viene mantenuto freddo refrigerando i cilindri. Qui un video che mostra il processo.

La produzione dei nuggets

Inoltre, va notato le parti del blocco che possono ricordare il pollo, sembrano essere ali o cosce. Ma né ali né cosce di pollo, finiscono nel trito per i nuggets, che sono fatti principalmente di petto di pollo, filetto di pollo e della carne presente tra le costole dell’animale, come spiegato a Insider da Nicoletta Stefou, supply manager di McDonald’s Canada. Della produzione dei McNuggets esiste anche un video, andato in onda durante la nota trasmissione “Com’è fatto” in cui il conduttore Grant Imahara visita un sito di produzione delle pepite di pollo e gli vengono mostrate le fasi della realizzazione, dal pollo intero fino al boccone finale. In nessun caso appare un blocco come quello mostrato nei video su Facebook.

Conclusioni

Un video diffuso sui social mostra una fase della lavorazione della gomma sostenendo che sia cibo del McDonald’s. Ad un certo punto si vede un blocco di materiale con delle parti che ricordano vagamente cosce e ali di pollo nella forma. Non c’è alcuna prova che il video abbia a che vedere con McDonald’s e non viene mostrato il prodotto finale. Il processo mostrato è il milling, la fase in cui la gomma viene mescolata con altre sostanze per fortificarla e renderla più elastica.

