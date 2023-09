La Francia rovina la festa ad Apple: «Ritirate l’iPhone 12 dal mercato, emette troppe onde». Era in corso la presentazione dell’iPhone 15

L’iPhone 12 non potrà più essere venduto in Francia. La notizia è arrivata da Oltralpe proprio mentre allo Steve Jobs Theater di Cupertino, Apple presentava i suoi ultimi modelli di grido, compresi i nuovi iPhone 15 e 15 Pro. Dopo recenti test, l’Agenzia nazionale per le frequenze francese (ANFR) ha osservato che l’iPhone 12, in vendita dalla fine del 2020, ha superato i valori limite per le onde elettromagnetiche emesse e assorbite dal corpo umano, e per questo ha ordinato la sospensione della commercializzazione di questo modello da oggi, martedì 12 settembre. Apple dovrà quindi mettersi a norma, ma finché non la farà la vendita dal modello in Francia le sarà preclusa. «Ho fiducia nel senso di responsabilità dell’azienda nel rispettare le nostre regole», ha dichiarato Jean-Noël Barrot, ministro del Digitale e delle Telecomunicazioni. «La mia missione è farli rispettare. Se così non fosse, sono pronto a ordinare il ritiro degli iPhone 12 in circolazione. La regola è uguale per tutti, compresi i colossi digital», ha aggiunto il ministro.

I valori troppo alti

L’iPhone 12 supera di 1,74 Watt per chilogrammo il valore limite normativo corrispondente all’energia che può essere assorbita dal corpo umano quando il telefono viene tenuto in mano, spiega Le Figaro. Un problema che, spiega ancora il ministro, può essere risolto con un «semplice aggiornamento software». Di fatto l’ANFR riduce regolarmente la potenza di trasmissione degli smartphone. Nella maggior parte dei casi, a seguito di un avviso formale, i produttori fanno in modo di aggiornare i propri dispositivi per evitare il ritiro dalla commercializzazione. Ma questa è la prima volta per Apple, che ha quindici giorni per mettersi in regola. Nel frattempo, la Mela ha presentato i nuovi iPhone 15 e 15 Pro. L’aspetto è quello dei modelli precedenti, ma la sostanza cambia.

iPhone 15 e 15 Plus

Il modello base, disponibile nella versione normale con display da 6,1 pollici e in quella Plus con display da 6,7 pollici, eredita l’A16, il processore dell’iPhone 14 Pro. Tra le novità rispetto al 14 e il 14 Plus arriva l’assistenza stradale satellitare, in grado di mettere in allerta i soccorsi anche in caso di assenza di copertura telefonica. Ci sono poi migliorie alla modalità ritratto della fotocamera – 48 megapixel per il sensore principale, con tre livelli di zoom ottico, 0,5X, 1X, 2X – che potrà comprendere autonomamente quando attivarsi. Per quanto riguarda l’aspetto esteriore, viene introdotto il colore rosa, e scompare il notch in cima allo schermo, sostituito dalla dynamic island introdotta lo scorso anno. Il display, inoltre, è molto più luminoso, raggiungendo ora i 200 Nits, il doppio di iPhone 14. Il prezzo? Da 979 euro per iPhone 15 e 1.129 euro per il Plus.

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max

Pro e Pro Max portano in dote le vere novità dell’anno. A partire dalla scocca in titanio che Apple assicura essere lo stesso materiale usato nei rover spaziali lanciati su Marte. I vantaggi si dovrebbero notare nella maggiore leggerezza e resistenza, oltre che nell’assenza di ditate lasciate sui bordi. Le taglie del display sono le stesse dei modelli più economici: 6,1 e 6,7 pollici. Cupertino decide di dare nuova linfa allo storico interruttore fisico per mettere il telefono in muto. Diventa un tasto personalizzabile al quale gli utenti potranno assegnare una funzione a scelta, come attivare la fotocamere o accendere il registratore. Acquistando un MagSafe, inoltre, sarà possibile lasciare il telefono sul comodino e usarlo come sveglia, grazie all’always on display a basso consumo.

Sotto la scocca arriva l’A17, il nuovo processore. La Gpu integra il supporto al Ray Tracing che migliora il realismo nei videogiochi tanto che alcuni gireranno come sulle console. L’Usb è 3.0 con trasferimento dati fino a 10 Gigabit al secondo. La fotocamera, sempre a 48 megapixel può scattare in 24, 28 e 35 mm. Lo zoom è massimo 3X su Pro e 5X su Pro Max. Quest’ultimo può anche girare video in 4k a 60fps e i «video spaziali», ovvero in 3D, che sembrano pensati proprio per il Vision Pro. Il prezzo in Italia è da 1.239 per la versione Pro e da 1.489 per il Pro Max.

