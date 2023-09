I Maneskin vincono il premio “Best Rock” al gala dei Video Music Awards (Vma) dell’emittente musicale Mtv, che si è svolto in New Jersey, per “The Loneliest”. Subito dopo il gruppo rock ha cantato il suo ultimo successo: “Honey (are u coming?)”. Durante l’esibizione, molto elettrizzante, Taylor Swift – premiata per ‘Anti-Hero’ con la Song Of The Year- ha mandato un bacio dalla platea a Damiano.

