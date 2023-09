Covid, l’annuncio del ministro Schillaci: «Tra 15 giorni avremo i vaccini nuovi»

Le dosi contro le nuove varianti Covid, che stanno facendo aumentare i casi in tutta Italia, stanno arrivando. A garantirlo è il ministro della Salute Orazio Schillaci. Sulla possibilità che venga offerto a tutti e gratuitamente «ancora non ci abbiamo ragionato, ma tra 15 giorni avremo i vaccini nuovi», ha dichiarato Schillaci a margine dell’evento alla Camera ‘Natalità: work in progress‘.

Cosa fare con i positivi asintomatici a scuola e nelle strutture sanitarie?

Sulla questione Covid e istruzione ieri c’è stato un tavolo interministeriale. «Siamo molto tranquilli, stiamo lavorando con il ministero dell’Istruzione per tranquillizzare tutti. C’è stato un allarmismo forse esagerato su questo argomento», ha detto il ministro. Sull’argomento c’è attesa per chiarire cosa si deve fare i caso di positivi asintomatici, sia nelle strutture sanitarie che nelle scuole. Ne parla oggi la Repubblica. La tendenza sarebbe quella di non far lavorare il professionista sanitario anche se asintomatico, mentre tra i banchi lo studente potrà frequentare con mascherina. Si attende una circolare per regolare tutta la materia. Le Regioni ieri hanno chiesto ai tecnici della Prevenzione di prendere una posizione univoca. Anche perché il rischio è che ogni amministrazione locale faccia da sé.

