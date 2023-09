Dopo il tamponamento prova a scappare, la vittima si aggrappa al cofano per fermarla: il caso a Padova – Il video

Prima l’avrebbe tamponata con la sua Giulietta, poi avrebbe tentato di andarsene per evitare di dare troppe spiegazioni dopo il danno. Ma la donna investita ha fatto di tutto per impedirle di allontanarsi, fino ad aggrapparsi al cofano dell’auto in fuga. La vicenda è avvenuta alla rotonda della Stanga a Padova, dove una 58enne ha urtato contro l’auto di una 35enne originaria della Nigeria, secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale. La vittima dell’incidente non si è arresa e si è aggrappata al tergicristalli della Giulietta che ha continuato la sua corsa, prendendo la prima uscita della rotonda per poi proseguire per via Turazza e proseguire poi lungo viale Venezia. Alla fine, la 58enne ha dovuto accostare al distributore lì vicino. Il video è stato condiviso dall’ex assessore e consigliere comunale Alain Luciani ed è rapidamente diventato virale. L’episodio risale al 6 settembre scorso. La 58enne, oltre al reato di fuga dal luogo di un incidente, potrebbe anche rispondere delle lesioni causate all’altra donna.

