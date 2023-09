Festival di Open, la sfida di Elly Schlein? «Sconfiggere la paura di futuro che colpisce le giovani generazioni» – Il video

Mentre sul palco il cardinale Matteo Zuppi partecipa all’ultimo panel del Festival di Open, Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, risponde alla domanda che è stata anche il claim della due giorni: quali sono le sfide per il futuro? «La sfida per l’Italia è quella di sconfiggere quella paura di futuro che colpisce soprattutto le giovani generazioni. Vuol dire avere prospettive più sicure sul lavoro, sui salari, sulla scuola, sulla sanità, sui diritti fondamentali delle persone. Accanto a questo, riuscire ad abbracciare una conversione ecologica che produca lavoro di qualità: il nostro Paese ha un potenziale infinito sull’energia pulita e rinnovabile, sull’economia circolare e non lo sta ancora sfruttando appieno». E qual è, invece, la sfida personale per Schlein? «La mia sfida è quella di riuscire a rinnovare, a cambiare il Pd. È riuscire ad attrarre tante nuove forze fresche e giovani che in questi anni si sono sentiti allontanati dalla politica. Aprire e spalancare le porte di questo partito, riuscire a formare una nuova classe dirigente che sia all’altezza proprio delle sfide per il futuro del Paese».

