Torino, il momento dell’incidente aereo delle Frecce tricolori: il pilota si lancia con il paracadute, poi l’esplosione – Il video

Nei video dell’incidente delle Frecce Tricolori a Torino, durante le prove per un’esibizione che sarebbe dovuta andare in scena il giorno seguente, si vedono gli attimi che precedono lo schianto. Il velivolo della pattuglia acrobatica, durante le fasi di decollo dalla pista, perde quota e contatto con la formazione. Il mezzo non riesce a risalire, inizia a oscillare vistosamente, poi il pilota si eietta con il paracadute appena prima dell’impatto, con il mezzo a pochi metri dal suolo. Subito dopo, l’esplosione, che si propaga come una scia lungo la lista. Le fiamme e il fumo hanno investito una famiglia che stava assistendo alle prove, uccidendo una bambina i 5 anni.

