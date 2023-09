Torino, aereo delle Frecce Tricolori si schianta al suolo e prende fuoco: morta una bambina di 5 anni – Il video

Un mezzo delle Frecce Tricolori ha perso quota e si è schiantato al suolo a Torino, durante le prove per un’esibizione della pattuglia acrobatica prevista per domani. Il pilota si è eiettato dal velivolo, salvandosi grazie al paracadute. A terra, invece, è stata colpita una famiglia che stava assistendo all’esercitazione: una bimba di 5 anni è morta, mentre suo fratello, suo padre e sua madre sono rimasti ustionati. È il bambino, di 9 anni, il ferito più grave: è stato portato all’ospedale infantile Regina Margherita, a Torino. I genitori, invece, sono stati portati in codice giallo rispettivamente al Cto e al San Giovanni Bosco. Nella stessa struttura ospedaliera c’è anche il pilota, anche lui ustionato.

Il presunto bird strike

Restano da stabilire le cause dell’incidente aereo: seconda alcuni organi di stampa, l’incidente potrebbe essere stato causato da un impatto con uno stormo di uccelli, il cosiddetto bird strike. Ritenuta meno probabile, invece, l’ipotesi di un guasto al motore. Dalle immagini dell’incidente, si vede il velivolo perdere improvvisamente quota durante la fase di decollo, per poi impattare con il suolo e prendere fuoco in fondo alla pista, nella zona di San Francesco al Campo, nell’area dell’aeroporto di Torino Caselle. Gli altri mezzi sono poi atterrati alla base aerea di Collegno.

Un altro incidente aereo, sempre in Piemonte

Un altro incidente aereo era avvenuto nel primo pomeriggio, sempre nel torinese, all’Aero Club, dove erano in corso le celebrazioni del centenario dell’Aeronautica militare, alle quali domani avrebbero preso parte anche le Frecce Tricolori. In fase di atterraggio, un jet Galeb dell’ex Jugoslavia aveva avuto un problema al sistema frenante, inclinandosi durante la manovra di arresto. I piloti erano rimasti illesi e non c’erano state conseguenze nemmeno tra gli spettatori. Ad ogni modo, tutti gli appuntamenti dell’airshow in programma all’Aero Club per il centenario sono state annullate: domani pomeriggio, 17 settembre, la pattuglia acrobatica delle Frecce non si esibirà nello spettacolo che avrebbe avuto una durata di 24 minuti. Il presidente dell’Aero Club Torino, Alberto Bannino, «a nome di tutta l’organizzazione e del direttivo dell’Aero Club, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia coinvolta e partecipa al lutto per le vittime».

