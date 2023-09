Chiudono la figlia di 8 mesi in auto e vanno a festeggiare. Denunciati i genitori: «Era in videochiamata»

I finestrini chiusi e la figlia di otto mesi in auto per andare da soli alla festa. Sono due genitori milanesi i protagonisti della scena che i carabinieri di Cornaredo si sono trovati di fronte nella serata di sabato 16 settembre. La coppia aveva parcheggiato e spento l’auto in via Fratelli Cervi a Cusago, nell’hinterland milanese per recarsi in un ristorante dove era in corso la festa di matrimonio di un amico. I militari, vista la scena hanno lavorato per risalire all’identità dei due, di 31 e 41 anni, che avevano trovato un modo ingegnoso di controllare la piccola in auto. La bambina aveva con sé un telefono dal quale era in corso una videochiamata con i genitori, che sono stati denunciati dai carabinieri per abbandono di minore. Una volta richiamati i due, la famiglia si è riunita e la bambina, in buono stato di salute, è stata affidata nuovamente alla coppia, si legge sulle pagine dell’edizione milanese del Corriere della Sera.

