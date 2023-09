Alcolock, scatta l’obbligo per i recidivi alla guida in stato di ebbrezza: come funziona e quanto costa installarlo

Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove misure con cui il governo Meloni intende arginare i problemi di sicurezza stradale, particolarmente in luce negli ultimi mesi a causa dei numerosi morti sulle strade italiane. Tra le novità, una delle più rilevanti è l’introduzione dell’obbligo di installazione dell’alcolock nella vettura per i recidivi della guida in stato di ebbrezza. Ma di cosa si tratta? L’alcolock è un dispositivo che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero. Noto anche come Alcohol interlock system (AIS), è connesso al sistema di avviamento dell’auto, e di solito viene installato all’interno dell’abitacolo, vicino al sedile del conducente. Il guidatore dovrà soffiarci dentro: sarà in grado di avviare la vettura soltanto se il suo tasso alcolemico sarà inferiore a 0 g/l. La procedura, come specifica la Repubblica, va ripetuta ad ogni accensione del veicolo.

Non sarà inoltre possibile manomettere il dispositivo dopo l’installazione, dal momento che ogni dispositivo dovrà essere munito di un sigillo particolare. Dal 6 luglio 2022, nell’Unione europea, tutti i modelli di nuova omologazione hanno l’obbligo di disporre della predisposizione per il dispositivo, che ne semplifichi l’installazione. Per le vecchie auto, invece, il processo sarà più complesso, e secondo quanto stabilito dalle nuove norme il peso economico dell’operazione ricadrà sulle spalle del conducente. Si parla, puntualizza ancora Repubblica, di un prezzo di installazione di circa 1.500 euro, a cui andrebbero aggiunti anche i costi periodici di taratura. Tutti i dettagli, però, dovranno essere esplicitamente definiti con apposito decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

