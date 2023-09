La percettrice del reddito di cittadinanza che vince a poker online 155 mila euro e rischia la galera

Una 33enne percettrice del reddito di cittadinanza rischia la galera per aver vinto a poker online. La storia raccontata dall’edizione milanese del Corriere della Sera parte dai 154.255 euro che la ragazza ha vinto. L’articolo 7 del decreto legge n.4 del 2019 prevede che l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito determina la revoca o la riduzione del sussidio. Anche se i soldi provengono da vincite al gioco. Ma mentre ai fini fiscali ogni contribuente deve dichiarare solamente le vincite al gioco, per le dichiarazioni rilevanti sull’indicatore Isee delle prestazioni sociali agevolate conta già solo l’accredito di una vincita sul conto online. Indipendentemente dal fatto che poi la ludopatica pokerista online avesse giocato e rigiocato perdendo più dei soldi che aveva vinto. Ma guadagnando una citazione in giudizio per il 20 novembre.

