L’orso catturato nel parco divertimenti Disney World di Orlando – Il video

Non è chiaro come sia riuscito a entrare. Catturato e spostato fuori dal parco

Un orso avvistato nel Disney World di Orlando ha portato alla chiusura delle attrazioni prima della sua cattura. Le autorità faunistiche della Florida lo hanno preso mentre si trovava su un albero del parco Enchanted Kingdom. Ancora non è chiaro come sia riuscito a entrare. «Nella maggior parte dei casi, è meglio tenersi a distanza dagli orsi e lasciarli andare da soli. Ma data la situazione, il personale ha catturato l’animale e lo ha spostato fuori dal parco» in un’area dell’Ocala National Forest, ha spiegato la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC).

